SOFTEAM Cadextan est une Entreprise à Service Numérique, spécialisée dans les nouvelles technologies et architectures logicielles, fortement reconnue sur la région Ouest pour son expertise technique et métier.



Nous proposons à nos consultants d'intervenir sur des projets FromScratch en mode Agile.

Le développement des compétences de nos collaborateurs se fait tout au long de la carrière par notre politique dynamique de formations, certifications, déjeuners techniques et participation à de nombreuses conférences et manifestations locales et nationales type Jug, Devoxx Paris, DevFest, Agile Tour.



Suite à l'ouverture récente de notre Centre de Projets au sein de notre nouvelle agence nantaise, nous recrutons des développeurs Java JEE, des développeurs Full-Stack compétences JEE/JS, des développeurs Javascript/AngularJS, des développeurs .NET/C#, mais également des leaders techniques et architectes.



Vous voulez vous épanouir au sein d'une équipe de passionnés, agile et qui aime les challenges : rencontrons-nous !



Catherine LANGLOIS

Chargée de Recrutement

02 40 35 90 10

catherine.langlois@softeam.fr



