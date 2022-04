Catherine LANGLOIS

Après une école de journalisme et une maîtrise de langue, je fais mes débuts de carrière dans un magazine hebdomadaire d'informations générales suivi d'une expatriation qui a été source enrichissante d'expérience humaine et professionnelle.



Mon DESS en création d'entreprise et gestion de projets innovants m'a permis d'ouvrir les portes d'une agence de communication- stratégies, événements et édition. Puis un cabinet de conseil et accompagnement de projets.

Aujourd'hui, l'organisation d'événements représente 80% de mes activités - Séminaires, Conférences, festivals et manifestations à forte visibilité.



Je reprends la plume régulièrement pour des magazines régionaux touristiques et j'élargis mon champ d'interventions en m'ouvrant à des enseignements sources de développement personnel.



Mes compétences :

Communication

Environnement

Formation

Média

Organisation

Presse