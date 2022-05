Martine CHOURAQUI

Diplômée en MLC© - Superviseure de praticiens.

La MLC© Méthode de Libération des Cuirasses, libération psychocorporelle par le mouvement est une approche psychocorporelle et énergétique. Le psychanalyste Wilhelm Reich, précurseur de la thérapie psychocorporelle, fut le premier à employer le terme de "cuirasses" lorsqu'il découvrit que ses patients portaient leurs inhibitions inscrites en couches dans leurs corps.

La MLC© Méthode de Libération des Cuirasses, libération psychocorporelle par le mouvement vise la liberté de l'Être. Être libre de maintenir ses protections, ses armures; être libre de les enlever lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à notre évolution.

Diplômée de l'Ecole d'Astrologie d'Evolution, détentrice d'un master de Psycho-physio communication,je consulte à Lyon.

Je pratique également la déprogrammation biologique, la bio-psycho-généalogie, l'harmonisation énergétique et l'Intégration Mémorielle.



Par ailleurs, j'anime sur une radio locale, une chronique culturelle hebdomadaire traitant de théâtre, danse, expositions, concerts à l'affiche dans notre région.



