Catherine LECA

Mon objectif est de faire découvrir la sophro-relaxation d'une manière novatrice pour que chacun puisse choisir cette méthode en toute liberté.

Pour cela, J'anime des ateliers en petit groupe dans une ambiance très conviviale et j'écris des ouvrages pratiques sous forme d'histoire pour que chacun puisse s'identifier au personnage et s'approprier ainsi l'expérience.

http://www.sophro-coinbook.fr



Votre médecin ou un proche vous a peut être conseillé la sophrologie, seulement vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit. Venez découvrir et expérimenter une séance de sophro-relaxtion en toute convivialité et sérénité!

Prenez le temps de vous informer sur le contenu, le déroulement, les dates, les tarifs en allant sur le site .





Très bonnes fêtes de fin d'année à tous avant de commencer l'année 2014 sur d'autres bases!





Mes compétences :

Écriture