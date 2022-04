Catherine LEGAT

Année 2012 :

Création, développement et lancement:

www.epitex.fr

WEB STORE dédié aux professionnels :

Vêtements & accessoires de travail

Équipement Protection Individuelle

Vêtements Restauration & Agro

Vêtements Santé & industrie High Tech ... etc



Dédié aux secteurs : BTP - Hôtellerie - Restauration - Sport - Agroalimentaire - Industrie lourde & légère - Artisans toutes corporations - Médical - Enseignement - Automobile - Commercial - Service - Accueil...etc.

Les meilleures marques aux prix les plus bas du marché sans conditionnement obligatoire...

Venitex, Sperian, Sioen, Timberland Pro, Caterpilar, Dickies, Result, Russel, Showa, Bragard, Lafond, Clinic dress, Robur, Spalding, ... etc...



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Communication globale

Édition

Evénementiel

Marketing

Publicité

Séminaires Incentive