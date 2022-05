Valerie VAUTRIN

Nous sommes très fiers d’être imprimeur et d’être un relais

de proximité qui permet de mettre en forme et de transmettre

vos valeurs d’entreprise.

Aujourd’hui, le mot imprimeur ne suffit plus à le définir,

pourquoi ?

Parce que nous avons dû intégrer et développer depuis 25 ans

un panel de métiers et de services : studio graphique,

pré-presse, impression court et long tirage offset ou numérique,

façonnage, pliage, brochage, logistique, livraison... ainsi que

tous les produits dérivés liés à la communication d’une entreprise

tels que : bannières, roll up, objets publicitaires, tee-shirts, etc...

Nous vous proposons tout un savoir-faire, avec une équipe

qualifiée et compétente. Notre seul but est de vous satisfaire,

de garantir la qualité, les prix, les délais et de vous conseiller

sur les meilleures solutions possibles.

De plus, nous avons été précurseurs en nous inscrivant dans

une démarche environnementale éco responsable et obtenu

la certification "imprim’vert".



Mes compétences :

* Manager aguerrie

* Suivi de projets

* Gestionnaire des campagnes de publicité clients

Imprimerie

Communication