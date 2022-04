Benoit VINCENT

Après mon Master en Management, j'ai créé et développé pendant 6 ans "Mistral Gagnant" (agence de marketing et d'événementiel sportif).



Passionné par le management et la gestion de l'humain au cœur de la réussite de l'entreprise, j'occupe le poste de Directeur du World Trade Center Marseille Provence depuis plus de 5 ans.



J'oeuvre au développement et au rayonnement du World Trade Center en France et à l’international.

Je participe depuis 2014 à son renouveau avec la rénovation : du siège actuel, de nos bureaux à Paris et à la création d'un 3 ème établissement dans la Tour "La Marseillaise".



Mes compétences :

Tourisme

Communication

Sports

Réseaux sociaux

Marketing

Management