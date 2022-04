Sylvain PARODI

J'ai créé en juillet 2013 l'entreprise URBAN SERVICE spécialisée dans les services de conciergerie de proximité. Nous implantons des services de conciergerie dans les entreprises, les centres d'affaires, les zones d'activité et les résidences d'habitation.Array



Après 4 ans d'une expérience enrichissante au Québec comme directeur d'une association internationale, j'ai créé en 2010 PARODI CONSEILS, un cabinet spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des dirigeants (entrepreneurs, dirigeants associatifs). Autour des problématiques de création et de développement des structures, je conseille les dirigeants dans le cadre de plan d'action stratégique.Array

Un exemple de mon action de coach en entrepreneuriat : http://vimeo.com/channels/24hchrono2014



J'ai une formation en économie, gestion et développement local.







Mes compétences :

Création d'entreprise

Gestion de projets

Gestion d'entreprise

Direction générale

Evènementiel Partenariats

Entrepreneur

Conseil

Conseil en organisation

Résultats mesurables et durables

réseau

développement local

conciergerie

Gestion de projet