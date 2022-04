Catherine LECA

Praticienne en sophro-relaxation, infirmière de formation antérieure, dernier poste en CPEF.

Spécialisée en périnatalité et gestion du poids.

Je reçois en consultation individuelle sur rendez-vous à Créteil.

J'anime des ateliers mensuels de sophrologie pour une association de malentendants, la FCM94 depuis l'année dernière. L'expérience a été enrichissante, nous renouvelons cette année.

J'ai crée un atelier de sophro-écriture que je co-anime pour la partie écriture, nous l'avons mis en place fin septembre. Ce projet a été accueilli avec enthousiasme et les résultats sont très encourageants.



J'écris des ouvrages pratiques, rédigés de façon novatrice pour faciliter la compréhension de l'intégration de la sophrologie dans son quotidien. Vous pouvez retrouver Mina et ses aventures sophrologiques sur le site thebookedition.com



Mes compétences :

Analyser les besoins et définir les objectifs