Catherine LANGNER

Initialement formée aux métiers de l'Assurance, j'ai fait le choix, très tôt dans ma carrière professionnelle, de m'investir pleinement dans le domaine bancaire, armée d'une maîtrise en Banque-Finance (ESA Lille).



Huit années d'expériences professionnelles et quatre temps forts dans mon parcours :



- Un premier poste d'analyse crédit en Entreprises qui m'a permis d'acquérir les bases du métier Risque/crédit bancaire.



- Résolument décidée à découvrir le management d'équipe, j'ai éxercé durant deux années un poste de Responsable Marketing et d'animation d'une équipe commerciale de 11 personnes au sein d'une agence dédiée à la Clientèle d'Entreprises. Poste en création, j'ai pu développer en toute latitude mes propres initiatives d'animation et formation, avec notamment un rôle stratégique inscrit dans le cadre politique de la "Conduite du changement" de l'Entreprise consistant à former et faire adhérer l'équipe de commerciaux à un nouvel outil de GRC (Gestion de Relation Client) déployé auprès de l'ensemble de la force de vente pour la partie banque de détail.



- Passionnée à la fois par le Marché des Entreprises et les techniques de développement de Marketing bancaire, j'ai rejoins la Direction "Stratégie et Marketing" de l'entreprise pour être au coeur de la conception et de l'amélioration des process, via un poste de Chef Marché(analyse chiffrée, étude des données clés du marché, benchmarcks concurrence...), . Outre la réalisation de kits Marketing, d'outils d'analyse, d'une démarche relationnelle clients, j'ai pu notamment mettre en place, animer et coordonner le Plan Marketing du marché en interne en collaboration avec les Chefs produits et au sein des différents services.



- Après la théorie, j'ai choisi la pratique de la clientèle...pour mon plus grand plaisir : J'exerce actuellement un poste de Chargé d'affaires Entreprises et Collectivités à Neuilly.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Marketing