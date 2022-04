Catherine LARÇON

Vos métiers sont en constante évolution ? Choisissez un développeur web qui sait s’adapter à votre contexte.

Forte de 4 ans d’expériences professionnelles en entreprise, j’ai choisi de devenir développeur web, un métier qui répond à mon envie d’apprendre et de créer. Formée chez Openclassrooms, leader européen des cours en ligne diplômants, je souhaite un contrat pro à compter de juin 2018 sur Toulouse (et sa région ou à distance) qui me donnera l’occasion de développer des projets variés (technologies, environnements, clients, etc.). Ouverte à tout type de structure (ESN, agence, entreprise, freelance, etc.), je m’épanouirai dans un poste alliant autonomie et travail en équipe.

Consciente de l’évolution rapide et constante des métiers web, je cherche un environnement de travail mettant en avant l’apprentissage, le partage de compétences et d’expériences avec des pairs et des mentors.



