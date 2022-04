Catherine LARCY

Je suis Coach certifiée Master Coach et formatrice.

Titulaire d'une Licence de Science du Travail et de la Société, mention analyse du travail, psychologie et formation des adultes.

Je vous propose mes prestations en tant que coach professionnel en entreprise ainsi que de la formation dans le domaine de l'efficacité professionnelle et du développement personnel.

Mes domaines d'intervention :

- coaching : individuel, d'équipes, de cadres, de manager et de dirigeants.

- formations : manager coach - gestion de stress - prévenir et gérer les conflits.

Je suis membre du réseau de coachs : Solution Performances.