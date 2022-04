Catherine LARGE

Expérience dans le domaine de la formation initiale et continue, à temps plein ou par alternance, dans les secteurs du transport, de la logistique, de l'agriculture.



Compétences développées:



- compétences dans l'enseignement: élaborer et animer une séquence de formation (formation de tuteur, formation de formateur), évaluer des acquis, corriger des épreuves d'examen.



- Compétences dans l'ingénierie de formation: analyser les besoins en formation

1) dans le secteur du tourisme vert. Elaboration du référentiel emploi et du référentiel de formation conduisant au métier d'animateur du patrimoine naturel.

2) en orientation. Elaboration d'activités liées à l'orientation scolaire et professionnelle.



- Compétences de responsable pédagogique: coordonner le dispositif de formation et l'adapter selon les évolutions pédagogiques, planifier et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique, recruter et auditer les formateurs, effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires.







Mes compétences :

Accompagner

Analyser les besoins

animer

Enseignement

Evaluer

Formation

Orientation

Planifier

Audit

Bug Tracking System

Accompagnement