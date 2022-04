Catherine LAROUQUIE

Active sportive humaine sensible

Mes atouts : Disponible, sens des responsabilités, Organisation, Capacités relationnelles. Bonne connaissance de la région et de la station du Grand Tourmalet. Niveau ski : bon.

Travaillant dans le bien être, je souhaiterais être responsable d'une structure de tourisme et faire profiter aux clients des bienfaits du bien être.... tout en étant dans un lieu de tourisme sportif et culturel ....

Compagne d’un pisteur et guide de haute montagne président du bureau des guides du haut Adour, maman de grands enfants (d’un compétiteur sportif haut niveau : moniteur de ski stagiaire ESF à 17 ans , 4 titres de champion des pyrénées en ski, 2 titres de champion de france -16 ans en mountainboard ...et d’une jeune adulte en fac d' histoir de l'art, licencier ski monitrice universitaire souhaite travailler dans les musées, qui fait des échanges linguistiques)

Des idées : j’ai les diplômes, un projet validé par des organismes compétents, le lieu :

Je cherche un investisseur sur la région du haut Adour entre le col d'Aspin et le Tourmalet très accessible pour ouvrir ce village de vacances (J'ai le soutient de la région…)

J’attends des propositions …

Mais je suis prête aussi à étudier des possibilités dans d'autres régions...

c.quie@neuf.fr

merci







Mes compétences :

Vente