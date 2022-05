Sandrine SCHULLER

Célibataire sans enfants, hôtesse d'accueil dans un salon de coiffure, esthétique et institut capillaire 3 jours par semaine et assistante administrative 12h par semaine dans le bâtiment, propriétaire d'un chien, D'un chat, d'un chinchilla et d'une petite souris, j'aime avoir des amis, j'en ai déjà pas mal et J'espère en avoir d'autres.

J'ai le respect des autres, une forme d'empathie relativement élevée (mais pas naïve pour autant), je suis sociable et polyvalente et j'ai un esprit curieux qui aime s'informer sur des sujets complètement différents. Ceci allié à un goût prononcé pour les relations humaines m'a amené à faire du bénévolat (12 ans) au club entreprises du cabc et dans une petite librairie fermée aujourd'hui. Cela m'a permis d'être responsable du secteur jeunesse de la foire du livre de BRIVE (12 ans également) et j'ai pu rencontrer des gens fantastiques, de tous horizons.

Tout cela ajouté à deux métiers à la fois différents et complémentaires pour moi m'a apporté un grand enrichissement de ma vie professionnelle et personnelle.

Pour conclure je dis que l'envie est un moteur puissant pour faire beaucoup de choses.



Mes compétences :

Informatique

Accueil physique et telephonique

Relationnel

Redactionnel

Secretariat

Facturation

Gestion des appels d'offres

Word

Excel

Acrobat

Gestion carnets de rendez-vous

Internet - intranet