Après 11 ans d'expérience dans la formation et l'insertion professionnelle, je désire mettre à profit mes compétences et la diversité de mon approche au sein d'un service de relations humaines et de recrutement.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Communication

Développement personnel

Ennéagramme

Formation

Insertion sociale

Insertion sociale et professionnelle

PNL

Psychologie

RECLASSEMENT

Recrutement

Ressources humaines