Catherine LARROQUE

Je suis en charge, depuis maintenant 4 ans, de trois associations professionnelles dans le domaine de la sous traitance industrielle mécanique. Ces associations étant affiliées à la Fédération des Industries mécaniques.

Les activités dont j'ai la charge y sont variées et intéressantes : organisation de colloques techniques, stratégiques, à un niveau tant national qu'international / mise en place d'une offre de formation pour le compte de la profession : recherche des experts, rédaction du cahier des charges avec les entreprises,.../

actions de lobbying conduites auprès des institutions à Paris et en régions + défense des intérêts des entreprises / mise en place d'une offre de services pour le compte des entreprises (juridique, technique, formation, international,....).



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil aux entreprises

Stratégie de communication

Mise en place de réseaux france et 'internat

Formation

Organisation d'évènements

Organisation rencontres internationales

Gestion et animation d'organisation patronale

Coordination réseaux d'entreprises

recherche financements actions collectives