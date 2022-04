Christophe BOCHATON

Ingénieur généraliste, passé par l'automobile et la gestion de projets dans le domaine des biens d'équipements, je suis maintenant responsable technique de l'association professionnelle des fabricants de pompes et agitateurs, de compresseurs et de robinetterie.

Quelques unes de mes missions :

- Etre le relais entre les industriels et les pouvoirs publics sur des problématiques techniques

- Anticiper et alimenter les futures réglementations européennes et françaises

- Veille technologique et normative

- Président du comité de normalisation européen sur la robinetterie sanitaire

- Animer un réseau de partenaires publics et/ou privés sur les différents marchés (cycle de l'eau, bâtiment, industrie et énergie)



Mes compétences :

6 SIGMA

Assainissement

Chef de projet

Compresseurs

Eau Potable

Energie

Environnement

LCC

Lean

Lobbying

Normalisation

Pompes

Reglementation

Robinetterie

SIL