Martine BOCHATON

17 ans d’expérience dans les champs de la santé publique et de l’environnement au plus près des attentes du public, dans une démarche de promotion de la santé



Dynamique, organisée, autonome, flexible, empathique, rigoureuse, capacité d’écoute et d’adaptation, gestion du stress



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Adaptabilité

Travail en équipe

Empathie

Partenariats

Communication

Analyser les besoins et définir les objectifs

Expertise technique

Coordination de projets

Management

Conduite d'entretiens