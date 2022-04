Dominique VIÉ

LES MOULISTES DE MAINTENANCE

Depuis 1947, la S.A.S. BOUDIN Mouliste de Maintenance, met au point, répare et entretien les moules des métiers de la plasturgie et de la fonderie : automobiles, cosmétiques, emballage agro-alimentaire, emballage de luxe, loisirs...



BOUDIN S.A.S. Mouliste de Maintenance est à votre service pour :



Mise au point de moules d'injection plastique et de thermoformage



Entretien préventif et curatif des moules d'injection plastique ou de thermoformage.



Mise à disposition de technicien d'ajustage directement sur site Client.



Réalisation de pièces mécaniques pour la maintenance de vos outillages

Fourniture de pièces détachées (joints, éjecteurs, sondes, ?)



Notre parc machine nous permet de proposer la réalisation de pièces mécaniques de petite et moyenne série, en particulier via notre fraiseuse 5 axes.



Après 12 ans passsés au sein d'un constructeur de refroidisseur de liquide et la création de clients toujours fidèles à cette entreprise, j'ai repris avec un associé, la société BOUDIN suite au départ en retraite des deux dirigeants: Jean-François BILLEBEAU et José ROCA.

La SAS BOUDIN est une entreprise spécialisée dans la mise au point, la réparation et la maintenance de moules d'injection plastique.



Un des facteurs de la reprise est la très bonne unité des équipes, la notion de "client" et le savoir faire de chacuns des techniciens présents depuis de nombreuses années.



Notre réputation, c'est nos clients qui en parle le mieux !



Spécialisé dans le service aux entreprises, nous écoutons et analysons les besoins des clients et répondons avec le sérieux dû aux métiers de l'industrie.



La satisfaction du client est notre moteur moteur et nous développons le sens du service avec convivialité.



N'hésitez pas à nous contacter, nous saurons répondre à vos souhaits !



A bientôt,



P.S. : contactez nous directement au 0 386 656 656 ou par mél : contact@boudin-moules.com

Skype : dvieboudin

Twitter : BOUDINSAS



