Sébastien GUICHON

Âgé de 37 ans,je compte aujourd'hui 14 ans d'expérience dans l'industrie du poids lourd et de l'industrie manufacturière.

Après ma sortie de l'ENISE en 2000 avec un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, je me suis rapidement orienté vers une carrière "terrain" de maintenance puis d'industrialisation.

Au fil de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu élargir mes connaissances dans de nombreuses technologies (automatisme, manutention automatisée, machine spéciale, robotique et vision, impression numérique, sérigraphie, travail de la tôle à froid, GMAO, ...).

Mon champ de compétences s'est également enrichi d'outils comme la gestion de projets 6 sigma, la gestion de budgets, l'amélioration continue via le LEAN, les transferts industriels...,dans un environnement international.

Côté management, j'ai eu à piloter une équipe de 8 personnes chez Renault Trucks et je suis aujourd'hui manager de 2 équipes de maintenance sur 2 sites distincts ainsi que d'un ingénieur process.



Toujours attiré par de nouveaux challenges techniques et humains, le développement de nouveaux business retient également toute mon attention dans une éventuelle évolution de carrière.

Mon souhait est aujourd'hui de m'impliquer et d'évoluer dans une entreprise à taille humaine, tournée vers l'international, dans une fonction technique et commerciale.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Industrialisation

Lean

Maintenance industrielle

Chargé d'affaires