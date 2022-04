Norbert TOUCHARD

Bienvenue sur mon profil.



Comme promis, je suis de retour ...



J'ai enfin l'outil que je recherchais.

Je viens de m'associer avec PRO-SPARE, spécialisé dans la valorisation des stocks dormants au moyen d’une place de marché de mise en relation entre industriels (matières plastiques, composants, emballages, etc).



Nous vous accompagnons pour diffuser gratuitement vos annonces anonymement sur notre plate-forme. Vous générez des liquidités et nous sécurisons la transaction financière (compte séquestre).



Vos questions Clé ?

- Un nouveau marché risque-t-il de vous échapper du fait de prix matières trop élevés ?

- Redoutez-vous de vivre une situation de pénurie matière ?

- Le temps vous manque-t-il pour encore réduire vos coûts d’achats et votre coût global ?

- Des stocks dormants immobilisent-ils une partie de votre trésorerie ? vous cherchez à les céder au juste coût ?



PRO-SPARE, jeune acteur de l'économie circulaire est à vos côtés pour générer encore plus de valeur-ajoutée sur vos achats stratégiques de matières plastiques ...



Nous nous développons actuellement dans la filière plasturgie plus spécifiquement à l’attention des transformateurs. Nous avons déjà quelques produits en ligne et notre base de données s'étoffera au fil de l'eau.



Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site web : http://marketplace.pro-spare.com/



- Un bref historique , mon parcours et mon état d'esprit -

Après plus de 10 années passées comme responsable achats logistique, j'ai décidé de franchir le cap et de créer mon activité de consultant ACHATS au service des TPE - PME manufacturières de moins de 100 personnes, secteur plasturgie.



Après avoir bénéficié pendant 18 mois du soutien de Potentiel (couveuse à Chalon sur Saône), j'ai exercé mon activité de consultant dès novembre 2011 en tant qu'entrepreneur-salarié au sein d'une SCOP, L'Envol à Dijon. Une autre façon d'entreprendre, en parfaite symbiose avec mes valeurs.



1) Fait générateur de cette création d'activité

Le poste achat représente très souvent plus de 60% du CA. Il est très partiellement optimisé dans les petites structures alors que des gisements de gains existent comme ailleurs.

Mais l'approche des achats pour une TPE n'est pas la même comparée à celle d'une grande entreprise, on ne parle pas forcément volume, ni même de rapport de force ! elle impose d'insuffler une autre dynamique et de porter un regard plus axé sur le besoin.

Si on remonte à sa source, l'effet de levier pour dégager des gains devient plus important.



2) Mes Motivations et état d'esprit

Je suis convaincu que l'innovation passe aussi par les achats et définir une stratégie achat performante est une force pour toutes les entreprises.



Mais cela implique obligatoirement,



. De savoir REMETTRE EN CAUSE SES PRATIQUES

. D'intégrer que le prix d’achat n’est que la partie visible de l’iceberg et que bien acheter, c’est également identifier les COUTS INDIRECTS tout au long du flux matière jusqu’au produit fini (coût global).

. De confier l'analyse à un PROFESSIONNEL des achats.



Le chef d'entreprise est ainsi plus disponible pour focaliser son énergie à imaginer le devenir de son entreprise



ALORS,

Si vous êtes transformateur de matières plastiques, n'hésitez pas à nous solliciter, nous pourrons ainsi mieux étudier ensemble votre besoin.



Mes compétences :

Achat

acheteur

Coût Global

dynamique

Injection plastique

Plasturgie

Proposer des solutions

Achats