Catherine LASSEGUE

Elue au conseil d'administration de ma Chambre de Métiers et de l'Artisanat, je m'y occupe de la communication, des Artisans d'Art et des Affaires Economiques et Sociales. Je m'occupe aussi de l'organisation Professionnelle de la Couture de mon département dont je suis présidente, par le biais de laquelle j'ai monté un groupement d'achat, j'organise la formation continue des professionnels, etc...et j'occupe un poste dans le Comité directeur de ma Fédération Nationale (UNACAC).



Mes compétences :

Art

Artisan

Artisan d'art

Maitre artisan

Métré

MODELISTE

Tissus

Vente