Catherine LASSON*

Bonjour,

Mon cursus professionnel varié alliant « plaisir et passion et conjugué avec rigueur et performance » de divers acteurs du corps médical (ville, hôpital, spécialistes, officines), dans des structures importantes, en allopathie et sur de plus petites. Une fonction de Responsable Boutique (vente détail) Promotion sur la Santé (hôpital, centres de rééducation fonctionnelles, spécialistes, directeurs d’établissements) et le Monde du Sport (Kinésithérapeutes, Préparateur Physique) pour un nouveau concept de chaussures physiologiques. C’est ce parcours au contact de cibles exigeantes nécessitant un discours scientifique, relationnel ,et commercial doublée d’une force conviction pour prospecter et fidéliser une clientèle avec un esprit d’analyse qui m’intéresse dans un profil de poste.

Curieuse, Femme de réseau,en recherche active d'un poste dans la région Languedoc Roussillon /PACA/DOM TOM

je reste à votre écoute pour toutes opportunités.....



Mes compétences :

Commercial

Communication

Déléguée Médicale

Déléguée pharmaceutique

Directeur régional

Esthetique

Evénementiel

Industrie pharmaceutique

Matériel médical

Médical

Santé

visiteur medical

Vente

Développement commercial

Marketing

Management

Pharmacie