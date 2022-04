Je crois profondément que chacun peu s'améliorer.

C'est pour cela que depuis plus de vingt ans je travaille dans le secteur de la formation et du coaching.

Je propose des formations et du coaching en entreprise.

Si vous avez un objectif exigeant et une motivation forte, je peux vous aider à atteindre votre but avec efficacité.

A bientôt j'espère!

Catherine



Mes compétences :

Business

Coaching

Communication

Formation

formation management

Management

Organisation