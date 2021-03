Catherine LAURENT

Après 30 ans de vie professionnelle comme assistante administrative et financière dans différents domaines d'activités, j'ai pris une nouvelle orientation pour ma deuxième partie de vie qui s'avère palpitante ! Convaincue des bienfaits du rire sur notre étal émotionnel, physique et sur notre mental, je me suis formée à la rigologie, discipline de développement de la joie de vivre qui entraine le lâcher prise et repose le cerveau. Effet anti-stress garanti ! J'interviens en entreprise, principalement dans le sud de la France.

J'anime également des ateliers théâtre pour adultes débutants.

Parallèlement, avec Dominique PROUDHON, médiateur professionnel en entreprise, nous proposons une série de conférences théâtralisées construites sur plus de 20 ans d'expertise dans la transformation des conflits et la résolution de problèmes en entreprise. "Comment dire les choses sans mettre le feu ?". Le public y découvre avec surprise - et non sans questions ! - les paradoxes contre-productifs de nos réactions habituelles, mais aussi les moyens de les contourner pour créer des possibles en s'appuyant sur l'intelligence collective. Ces conférences sont ouvertes au grand public et aux entreprises (avec possibilité d'enchaîner sur des formations). Nous intervenons dans toute la France.



Mes compétences :

Dynamique, créatrice d'instants pétillants pour adultes