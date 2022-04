Catherine Laurent

Directrice de création x Conseil en évènements artistiques

Je crée des ponts entre communication et art(s), design, artistes,

galeristes, curators et scénographes.

J'accompagne vos équipes et vos projets dans toutes les démarches

de communication, on et off-line et dans vos processus d'innovation.

Parlons de vos idées, les échanges forgent les projets !







Mes compétences :

Créativité

Réactivité