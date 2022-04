Catherine LAVAINE

Bonjour,



Je suis ingénieur d'étude spécialisée en gestion et restauration de milieu aquatique, plus particulièrement dans des environnements soumis à fortes contraintes (milieu alpin et méditerranéen). Je suis actuellement à la recherche d'un poste en Rhône-Alpes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Statistiques

Risques naturels

Génie biologique

Anglais

Génie végétal

Bibliographie

Cartographie

Milieu aquatique

Cours d'eau

Géomorphologie

Zones humides