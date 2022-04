Catherine LE BARS

Après une petite dizaine d'années de secrétariat bilingue auprès de chefs de Ligne principalement sur l'Extrême Orient (KLINE/OOCL) et sur la côte ouest des USA (JOHNSON SCANSTAR LINE)...avec pour mission principale l'établissement de toute la documentation afférente au chargement des conteneurs...



J'ai fait une pause pour convenance personnelle...



En 1999, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, ai repris des études auprès de l'université du Havre/Formation continue.



Suite à plusieurs contrats CDD(compta clients, compta générale et compta agents )chez Delmas, un CDI m'a été proposé en 2000 et j'ai pu évoluer vers un poste de contrôle de gestion....



Suite à un développement automatisé de la compta chez CMA CGM qui a absorbé Delmas, le travail est réduit à sa simple expression et de nouveaux horizons et nouvelles fonctions sont à explorer....