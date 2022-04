Catherine LE BARS

Bonjour,



Au delà de réelles capacités professionnelles, réactivité, dynamisme et sérieux, que je peux vous apporter, mon expérience professionnelle m'a également permis d'acquérir une expérience technique dans la PLV et un portefeuille de relations de professionnels capables de répondre à un panel de demandes dans divers secteurs de la communication.



Chef de projet coordinateur , je mets en concurrence les fournisseurs afin d'obtenir le meilleur QCD en respectant les chartes qualités et logistiques de la clientèle pour offrir un service optimal.

M’appuyant sur mon réseau relationnel, je réagis dynamiquement à tous éventuels problèmes sur la chaine de réalisation pour garantir les MAD

J'appuie et sollicite la production afin d'améliorer et faciliter les projets de production.

Enfin je fais des reporting de résultats afin de comparer et d'améliorer les compétences.



Mes compétences :

Objets publicitaires

PLV

Communication

Marketing

Gestion de projet

Réalisation de devis

Gestion des achats

Négociation achats

Gestion de la production

Administration des ventes

chargée de clientèle