Catherine LE BOUR

Autonomie, fiabilité, rigueur, pro activité, adaptabilité et discrétion, sens de l'anticipation et des responsabilités, perspicacité, axée sur le service client et la fidélisation.

Emphatique, aisance relationnelle, disponibilité, j'aime le travail d'équipe et les échanges constructifs.

Orientation vers poste d'assistante de direction, ou responsable service clients.



Mes compétences :

Powerpoint

Excel

Reporting

SAP

TRAITEMENT DE BASE DE DONNEES

Developpement durable