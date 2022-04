Après une formation en école d’ingénieur ISIM Montpellier, Catherine Le Bozec a réalisé des missions dans des domaines aussi variés que la Banque, le Transport ferroviaire, la Presse quotidienne nationale et régionale, et l’Assurance.



Elle a contribué à la construction de système d’information d’assurance de personnes, par exemple, pour la mutuelle MICIRS et l’institution de Prévoyance ICIRS-Prévoyance.



En 2006, elle a décidé de reprendre ses études et de suivre le MBA Normandy Rouen Business School, qu'elle a obtenu en 2008.



Depuis 2007, Catherine Le Bozec a choisi d’apporter son savoir-faire dans l’expertise des systèmes d’information au sein de Capgemini Finances et Services : audit flash du système d’information et de l’organisation, détection des faiblesses et des risques, préconisations d’amélioration, accompagnement des collaborateurs dans les changements de leur entreprise, management et suivi de projets de convergence et transverses.



Ainsi, elle est un soutien dans l’accompagnement à maîtrise d’ouvrage pour les directions opérationnelles et fonctionnelles, tout comme la communication interne et externe.



Elle est aussi un appui dans la recherche et la mise en place d’une organisation optimale adaptée, en totale adéquation avec le système d’information.



Elle est un atout supplémentaire pour toutes les entreprises qui se doivent de conjuguer réussite, qualité, efficacité et pérennité.



Mes compétences :

Conseil

Éthique

Accompagnement au changement

Audit

Autonomie

Informatique