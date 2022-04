Catherine LE FLOCH

J'ai évolué dans des entreprises de taille différente: d'OST, PME Bretonne, à Alcatel-Lucent multinationale du monde des Télécoms, en passant par Newbridge (Ottawa - Ontario Canada).

Durant ces années d'expériences en R&D, j'ai acquis une expertise en développement logiciel, par une participation active à l'ensemble des phases du cycle de développement.



Depuis début 2009, je me rapproche du client en gérant des projets d'intégration de nouveaux produits en tant NPI manager (New Product Introduction) et déploiement de produits existant en tant que TPM (Technical Project Manager).



Vous pouvez me contacter via l'adresse lefloch.catherine@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Corba

C++

Linux

UML

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

VMware

Ethernet

X25

VxWorks

UNIX

UMTS

Tcl/Tk

Python Programming

Perl Programming

Microsoft Windows

Media Gateway

Java

UML/OMT

TCP/IP

SS7

SIP

Rhapsody

Rational ClearCase

RNIS

Microsoft DOS

IP

HP Hardware

GSM

Frame Relay

ECLiPSe

CVS

C Programming Language

Alcatel

4G Networks

3G Networks

2G Networks

Management

Informatique

Java Platform

Java EE