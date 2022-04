Catherine LE FOLL

Aujourd'hui j assure la coordination du département animation territoriale. À 7 nous animons les relations entre les collectivités locales, les clubs d entreprises,les élus de la cci et les différents services de l'établissement consulaire.

Mes fonctions ont été mixtes de 2010 à 2013.

Pour partie j'assurais la direction du CGA LA (Centre de Gestion Agréé de Loire Atlantique) au sein du quel à 10 nous travaillions avec les experts comptables au service de nos adhérents, des entreprises individuelles.

Au sein de la CCI Nantes St Nazaire, j'ai été en charge du fonctionnement et du développement du Réseau PLATO sur les Pays de la Loire de 2006 à 2009.

Puis toujours au sein des CCI Nantes St Nazaire, j'ai été conseiller entreprise dans le cadre de leur développement ou de leurs difficultés....au sein du département Innovation, Industrie et Service.



Précedemment de 2000 à 2004, ai participé à la sortie du redressement judiciaire d'une entreprise d'hôtellerie dans la Manche.

De 1994 à 1999, coordinatrice du Réseau AOUDAGHOST 2000, réseau de structures d'appui à des projets de jeunes -artisans et micro-entrepreneurs- en Afrique. Ce Réseau permet sur 9 pays des échanges entre animateurs de structures d'appui et d'accompagnement à la création de micro-entreprises. Echanges-formation pour l'amélioration de l'accompagnement des porteurs de projets : formation professionnelle, montage de projet, micro-crédit, formation en gestion....