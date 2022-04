Catherine LE GALLIC

20 ans d'expertise en Marketing et en Communication. Après une formation en gestion et une spécialisation pointue en marketing, j'ai exercé des responsabilités marketing dans des secteurs variés, dans de très grandes entreprises comme dans des petites. J'ai commercialisé des produits et des services en B2B et en B2C. Cette transversalité a été rendue possible par mon goût du challenge, ma créativité et ma polyvalence. Je suis à la fois innovante et méthodique. Marketing stratégique, gestion d'entreprise, marketing produit, marketing client, e-commerce, plan média, communication digitale, organisation d’événements, communication interne, création graphique, vente, me sont familiers. J'aime donner du sens à mon action et fédérer les équipes autour de projets communs.



Mes compétences :

Product Marketing

eMarketing

eCommerce

Data Mining