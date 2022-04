Catherine LE NOC

Bonjour à tous, suite à de nombreuses expériences dans les domaines de la restauration, tourisme, hôtellerie ainsi que dans le commerce, je souhaite aujourd'hui avoir l’opportunité d'intégrer une entreprise qui me permettrait de mettre à profit mes compétences acquises et bien évidemment d'en acquérir de nouvelles.



Mes souhaits concernant les postes envisagés sont ceux d'assistant manager, puis de manager.



Je suis une jeune femme responsable, fiable et autonome, et de nature positive.



Je viens de terminée ma saison d'hiver à Courchevel de façon anticipée, suite aux événements qui ont touché notre pays.



Je suis ouverte à toute propositions et principalement au travail à réaliser à la maison en vue du climat sanitaire et social.



Je vous remercie d'avance d'avoir accordé de votre temps à me lire, je reste à votre disposition.



Merci,

Catherine



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Logiciel CRM

Réactivité

Capacité de réfléxion

Adaptabilité

Organisé