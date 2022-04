Bonjour, Je m'appelle, Jessica MAGAL, je suis votre agent immobilier sur le secteur de LA ROCHELLE et les communes de la CDA que je connais parfaitement !



Plusieurs années d’expériences dans le métier de l'immobilier sur le secteur et j'ai eu le privilège de participer trois fois à l'émission CHASSEUR D'APPART sur M6 à La Rochelle.



Je suis à votre disposition pour tous vos projets immobiliers (Estimation, Vente, Location et Gestion locative).



A très bientôt.



Jessica MAGAL

CAPIFRANCE

0664221227

jessica.magal@capifrance.fr