Catherine LEBÉE

Après une longue expérience en agence, j'ai créé ma propre agence en communication en 1997 : CommLC (www.commlc.com).



CommLC, qui compte 5 salariés, a pour vocation de contribuer à la performance des entreprises avec une approche globale de la communication et des conseils personnalisés. En prise directe avec les décideurs et le terrain, attentive à une démarche générale cohérente, l’agence est l’interlocuteur unique apte à piloter la communication globale de l’entreprise. Nos domaines de spécialités sont l'automobile, l'industrie et la franchise.









Mes compétences :

communication

Développement durable

Automobile

Industrie

Conseil

Franchise

Relations presse

Édition

Média

Ingénierie formation