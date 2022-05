Thierry THIEULON

Le service Relations Ecole-Entreprises dont j'ai la responsabilité, a pour mission de développer et fidéliser un portefeuille d’entreprises, de mettre en place un réseau de prescripteurs, d’accompagner des candidats en alternance et en fin de cursus dans un processus d’insertion.



Relations Ecole/Entreprises

- Accompagner l’entreprise dans son processus de recrutement,

- Développer et fidéliser un portefeuille clients au niveau national,

- Piloter des ateliers de recrutement,

- Piloter des conférences professionnelles.



Animation de réseaux

- Développer des partenariats avec des établissements d’enseignement,

- Animer un réseau de prescripteurs au niveau national,

- Collaborer avec les Collectivités Locales, Territoriales et Nationales,

- Collaborer avec des organisations patronales.



Accompagnement

- Accompagner le candidat dans sa montée en compétences,

- Piloter des ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises,

- Mise en place d’une politique d’insertion en alternance et fin de cursus.

- Développer des outils dédiés à l’insertion.



Management

- Piloter une equipe de Chargés Ecole/Entreprises.





Mon expérience acquise à travers les secteurs de l’automobile, de l’informatique, me permet d’apporter un savoir-faire en terme de relationnel, d’accompagnement et de développement.



Mes compétences :

