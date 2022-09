Donovan GRATTEPANCHE

Depuis plus de 10 ans, j'ai développé des compétences en gestion de projet dans les domaines de la maintenance, des méthodes d'industrialisation, du monde de l'industrie de manière générale.

Optimisation d'un process peinture, mise en place d'une GMAO, gestion de stock, formation du personnel, fourniture clé en main de machines ou lignes de production, ..., sont les différents projets que j'ai abordé et dans lesquels j'ai su m'imposer depuis l'alternance jusqu'au travail en continu.

Ce poste de manager m'aura apporté l'expérience nécessaire en management (gestion de budget, gestion d'équipe, des exigences client...) tout en développant les connaissances techniques des différentes machines fournies.

Ingénieur de terrain, je suis rigoureux, impliqué et possède une force d'adaptation qui m'intègre rapidement à un nouvel environnement.

J'ai appris également à prendre le recul et la hauteur nécessaire pour une vision globale assurant un management de qualité sur les projets conséquents.



Mes compétences :

Amélioration continue

GMAO

Technique

Process

Maintenance

Management

Industrie

Peinture

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Autocad

Catia V5