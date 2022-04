Catherine MALIGNE

Membre associée du réseau HELMSBRISCOE depuis Mars 2010, c’est ma double expertise d’hôtelière et de chef de projet en agence qui me permet d’assister efficacement mes clients dans l’organisation de leurs séminaires en France ou à l’étranger.



Ma mission : Prendre en charge l’aspect le plus fastidieux de l’organisation d’un séminaire : La recherche du lieu le plus adapté et la négociation hôtelière.



Pourquoi me consulter ?

- Pour gagner du temps et de l’énergie à l’occasion d’un événement à organiser : mon intervention permet d’économiser environ 40% de temps sur le montage total de l’opération que mes clients peuvent consacrer au développement du contenu de la réunion et à ces aspects logistiques.

- Pour optimiser son budget : mon service est sans coût, sans minimum requis et sans obligation de contrat. Selon le concept HELMSBRISCOE, je suis rémunérée en tant qu’apporteur d’affaires par les prestataires. L’appartenance à ce réseau, réputé leader mondial sur le segment de la recherche de lieux de séminaires, me confère par ailleurs un fort pouvoir de négociation avec les partenaires hôteliers



Mes clients : je m’adresse aussi bien à des sociétés qui ont des départements dédiés à l’organisation d’événements en raison de besoins réguliers, qu’à des sociétés moins structurée à ce niveau car leurs besoins sont ponctuels.

Mes interlocuteurs : Chargés d’événements, Directeurs de la communication, Directeurs commerciaux Directeurs des achats, Responsables de formation, Assistantes de direction...



Si vous avez un séminaire à organiser, peut-être vous reconnaissez vous dans l’un de ces 2 scénarios :

- Vous avez une équipe rompue à cet exercice mais elle est débordée par d’autres opérations ?

Ou

- Il s’agit d’une mission ponctuelle qui vous est fixée en plus de vos fonctions habituelles ?



Dans ce cas, n’hésitez pas à me contacter, je serais ravie de pouvoir vous aider à remplir le challenge qui vous est confié : trouver les établissements répondant à votre cahier des charges dans les meilleurs délais.



Mes compétences :

Broker

Communication

Conseil

Events

Hôtellerie

Meeting

Organisation

Tourisme

Tourisme d'affaires