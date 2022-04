Si vous désirez créer votre propre entreprise et devenir indépendant, que vous soyez expert dans l'immobilier, jeune diplômé ou simplement si vous avez envie de changer de métier, I@D vous offre aujourd’hui une opportunité unique !

I@D accueille chaque jour de nouveaux agents mandataires (H/F) dans votre secteur, tous désireux d’exercer cette profession et de pouvoir développer leur propre organisation commerciale. Grâce à notre université, nos outils et le coaching de votre parrain, vous exercerez le métier de conseiller immobilier en toute indépendance sans jamais être seul.

I@D vous permet également de parrainer des filleuls qui dupliqueront votre savoir-faire afin de développer leur propre organisation, votre chiffre d’affaires ne dépendra alors plus uniquement de vous.

Gilles SIMON

Manager & Conseiller Immobilier

07 68 69 13 26

gilles.simon@iadfrance.fr

http://www.iadfrance.fr/fr/conseiller/ @Gilles.SIMON

https://www.facebook.com/IAD77310/



