Gilles SIMON

Après une carrière de contrôleur de gestion dans l'industrie, je romps avec cette activité pour remplir des fonctions de surveillant animateur de nuit laissant place le jour à la pratique de mes deux passions : l'écriture poétique et le marathon.

Auteurs de 5 recueils de poésie en auto-édition, j'ai trouvé une association editrice de mon dernier ouvrage "carnet rose", une récit à l'intensité de la nouvelle mais dont l'écriture tient beaucoup de la poésie. Cette association sous l'égide de Monique Lucchini s'appelle Musimot.

Marathonien depuis 1983 j'ai en cette année 2012 participé aux marathons de Paris et de Sauternes.

Mon "morceau de bravour" fut la mise sur pied et la réalisation en 2004 d'un "raid poetico-sportif" sur les traces de Rimbaud, en Ardenne, Ethiopie et Marseille. Le soutien moral, intellectuel et financier de la ville de Charleville-Mézières fut la pierre angulaire de ce beau projet.

Tout projet conciliant sport d'endurance et poésie, nature et culture, tourisme à caractère humanitaire, bref tout concept mariant a priori les contraires au yeux de la plupart de nos contemporains me séduit jusqu'à envisager une appication professionnel dans un avenir à court ou moyen terme.

J'ai une relation forte actuellement avec Vendôme et le Vendômois.

Actif au conseil de l'association poétique "le cercle des poètes retrouvés en Vendômois", je prends danscette structure une part de plus en plus active en terme d'investissement personnel et de responsabilité.



