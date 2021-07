Catherine LEBON

Bonjour,



Je suis Responsable Comptable et j'ai découvert le Marketing de Réseau,durant ma période de chômage,dont fait partie la Sté PartyLite qui diffuse des accessoires et des bougies parfumées avec des fragrances d'une qualité exceptionnelle.



Je prépare parallèlement un Master Audit Gestion en VAE.

Je suis les cours CNAM/INTEC en Comptabilité Approfondie.



Ma priorité ces derniers mois est d'améliorer mon niveau d'anglais et d'accéder au niveau de Leader d'Unité chez PartyLite en ayant de nouveaux partenaires (gains intéressants-nbreuses opportunités de carrière).



Mes compétences :

Anglais

Comptabilité

Création

Création d'entreprise