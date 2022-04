Catherine LEBOSSÉ

Je suis consultante Feng Shui, installée entre Rouen et Dieppe, en Seine-Maritime. Je suis consultante en Feng Shui, formée aux écoles de la Forme, de la Boussole et des Etoiles Volantes et référencée dans l'Annuaire des Cadres de l'EDAD

(Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer).



J'analyse votre lieu d'habitation ou professionnel et je me déplace dans la France entière et les pays frontaliers (au delà selon la demande).



Je travaille également par correspondance, sur plans et photos.



Je propose aussi des visites conseil,des études Feng Shui "spécial naissance", des stages de découverte du Feng Shui, des ateliers pratiques (dans un cadre personnel ou professionnel)...



Je suis, de plus, spécialisée en nettoyage énergétique des lieux.



Pour en savoir davantage sur le Feng Shui et mon profil,

contact@lattitude-fengshui.fr



Mes compétences :

Energie

Feng shui

Nettoyage énergétique de lieux

Conseil et accompagnement

Bien être