Catherine LEBRUN

Consultante elearning & experte technique, j'accompagne les entreprises dans leurs projets. J'aide à l'appréhension et l'utilisation des normes elearning (AICC, SCORM, QTI, etc.). Je conseille sur le choix des outils et les méthodes de production et de diffusion des contenus. J'accompagne l'implantation du LCMS au sein du SI existant (SSO, interfaçage avec les bases de données RH, reporting, etc.). Je réalise des extensions sur mesure pour Mos Chorus.



Références: Air France, France Télécom, SFR, SNCF, Novartis, CNP, AGF, Demos, L'Oréal, Carrefour, etc.