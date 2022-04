Catherine LECOMTE

J'ai repris la boutique en avril 2007, la boutique appartenait à ma tante depuis 1976, c'est une boutique qui à quarante ans et qui est connue dans la région de Béthune est ses alentours, j'ai deux employés, une vendeuse et une retoucheuse, qui sont tous les deux là pour m'épauler.



Jeanne Boutique est implantée en plein centre de Lillers. Une adresse prestigieuse, puisqu’elle est dédiée à la mode depuis plus de 40 ans!



La boutique vous propose une gamme de vêtements et accessoires féminins de qualité, de fabrication française et européenne, du classique chic au sport.

Nos produits vous permettront de rester celle qui vous ressemble!



Alors osez pousser la porte de Jeanne Boutique, et laissez vous guider par nos conseils!



http://jeanneboutique.fr/

https://www.facebook.com/Jeanne-boutique-Lillers-259105720900929/