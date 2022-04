Catherine LECOMTE

Je suis passionnée, oui je crois que c'est le mot, par l'innovation et la créativité publique. Le fait que les institutions publiques, les collectivités et les associations mais surtout les personnes qui traduisent ces politiques bénéficient si peu des ressources qu'offre l'animation de l'imagination, de l'intelligence collective, de la créativité me semble impossible. Motivation, efficacité, fluidité, rapidité, sens sont si tangibles dès que l'on touche ces modes de réflexion et d'action. Oui, c'est ce décalage qui me mobilise depuis presque 10 ans.

C'est certainement l'expérience très formatrice de la définition de schémas de développement et d'autres outils de planification publique qui fonde mon propre changement. Des questions se sont imposées peu à peu entre 1995 et 2005 : Comment remplacer ou faire cohabiter les logiques de planification avec des logiques essai-erreur et d'expérimentation ? Comment soutenir les changements de posture, les nouvelles habilités dans les collectivités et les réseaux ?

Comment co-produire des services publics en dépassant déjà les logiques de silos internes?

La formation de sciences politiques pose le décor mais c'est la rencontre avec les techniques de débats et les processus de créativité qui me permet aujourd'hui de concevoir des architectures d'animation adaptées aux problématiques du secteur public et para public.

L'ensemble de nos références sont sur http://interagir-conseil.fr/ . Pour illustrer concrètement nos champs de travail voici quelques exemples de projets récents.



Mes compétences :

Créativité

Modération de débats

Innovation publique

Développement touristique

Formation et supervision

Intelligence collective

Valorisation du patrimoine