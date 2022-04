Bechet ANNE

J'accompagne des adultes et des adolescents qui ont besoin de soutien pour donner du sens à ce qu'ils vivent.



J'enseigne le QI GONG depuis quinze ans. J'intègre la dimension méditative de cette discipline à ma pratique et porte une attention particulière au langage du corps, dans son expression habituelle ou somatique.



La rencontre, au cœur de la thérapie, se tisse à partir de l'écoute de vos difficultés. Je vous accueille là où vous en êtes et je vous accompagne à partir du présent de nos séances pour soutenir votre pleine présence à la vie.



Gestalt-thérapeute supervisée et signataire du code de déontologie du Collège Européen de Gestalt-thérapie (CEGT), je vous propose d'évoluer dans un cadre qui favorise une relation de confiance.



Mes compétences :

Déontologie

Psychothérapie

Accompagnement

Accueil