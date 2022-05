Mathilde RIFFAUD

Dans mon cabinet de psychothérapie à Lyon, je reçois des enfants, des adultes, des familles et des couples.



Artiste lyrique et coach vocal, j'ai continué à utiliser la voix, le théâtre, l'expression corporelle lorsque je suis devenue Gestalt-thérapeute.



J’anime des stages et des ateliers de développement personnel et d'art thérapie.



Ma spécificité en tant que thérapeute, coach et formatrice, c'est l'expression et la voix.



Dans le domaine thérapeutique, personnel, professionnel ou artistique, en individuel ou en groupe, j'accompagne l'expression du langage corporel, vocal et verbal.



Mes compétences :

Gestalt-thérapie

Chant, voix

Psychothérapie

Créativité

Développement personnel